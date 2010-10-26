Підвищення пенсійного віку: Азаров вже здає назад?

Опоненти уряду свідомо перекручують плани щодо проведення пенсійної реформи. Про це заявляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ з посиланням на інтерв’ю Миколи Азарова журналістам у Вінниці в студії обласної державної телерадіокомпанії.

«Питання підвищення пенсійного віку буде на порядку денному після того, як запрацює накопичувальна система пенсійного страхування, і стосуватиметься вона тих, хто виходитиме на пенсію через 20-30 років. Зараз головне – забезпечити наповнення Пенсійного фонду, його бездефіцитність за рахунок легальної виплати заробітної плати у повному обсязі», - наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше у кабміні Азарова дотримувалися іншої позиції. Кабмін вважає безальтернативними зобов`язання України перед Міжнародним валютним фондом і вимагає припинити спекуляції на темі невиконання вимог МВФ про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та цін на газ для населення – таку заяву прес-служба уряду розповсюдила у серпні. Зокрема, у КМУ пояснили, що для згоди із умовою МВФ щодо підвищення пенсійного віку для жінок кілька підстав. "Чинний уряд змушений позичати гроші в країнах, в яких пенсійний вік вищий, ніж в Україні. У Великобританії вік виходу жінок на пенсію становить 60 років, у США й Німеччині - 65 років, у Японії – 70 років", - підкреслили в прес-службі.

Тоді ж були оголошені й плани: підвищення пенсійного віку буде відбуватися поступово - щорічно на півроку до 2020 року.

Втім, частина нардепів-регіоналів заявляла, що це зобов’язання перед МВФ виконано не буде.