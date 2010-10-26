Євреї Європи схвалили план протистояння антисемітизму

Конференція Європейської ради єврейських общин в Берліні прийняла декларацію, що визначає перспективи розвитку європейського еврейства.

Як передає кореспондент УНІАН, з вітанням до учасників форуму звернувся президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС.

Берлінська декларація, як відзначив віце-президент Ради Вадим РАБІНОВИЧ, - це конкретний план захисту інтересів єврейських общин Європи, підтримка намірів Ізраїлю як на дипломатичному рівні, так і в інформаційному просторі Старого Світу. "Європейське еврейство, - зокрема, сказав він, - просто зобов`язане надати допомогу Ізраїлю у всіх сферах, а також вести безкомпромісну боротьбу з антисемітизмом в Європі і у всьому світі. Якщо сказати образно, кожен єврей Європи повинен сьогодні написати у себе на грудях: я – єврей, я – ізраїльтянин".

Європейська рада єврейських общин планує створити службу юридичного реагування на факти антисемітизму в Європі із залученням провідних юристів світу. Запрацює спеціальна телефонна лінія оперативних фактів антисемітизму, по яких вестиметься юридичне переслідування.

Конференція також розробила конкретні заходи щодо активної підтримки Ізраїлю в інформаційному і дипломатичному полі Європи.

Учасники конференції одностайно підтримали положення "Берлінської декларації", за яким будь-який замах на Ізраїль євреї Європи розцінюватиму як замах на весь єврейський народ.

Як повідомляв УНІАН, конференція проходить у Берліні з 24 жовтня. Керівником Європейської ради єврейських общин на п`ять років обраний відомий український бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.