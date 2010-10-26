Канадському прем'єру розказали про фальсифікації на Львівщині

Лідер Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК передав прем’єр-міністру Канади Стівену ГАРПЕРУ звернення, у якому просить дати оцінку діям української влади з фальсифікації місцевих виборів на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації “Батьківщини”, у зверненні до С.ГАРПЕРА, який сьогодні перебуває у Львові, йдеться: “Попри гучні обіцянки Президента України В.ЯНУКОВИЧА про проведення чесних та демократичних виборів в Україні, на Львівщині відбувається відверта фальсифікація виборчого процесу. Партія «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО є найбільш популярною політичною силою у Львівській області. Обласна партійна організація є найчисельнішою в Україні - нараховує понад 27 тисяч членів партії.

Згідно з соціологічними даними, чверть виборців Львівщини висловили готовність 31 жовтня віддати свій голос саме за нашу партію. Однак влада, яку представляє Партія регіонів, цинічно вкрала у виборців право голосу. Сотні тисяч наших громадян не зможуть проголосувати за «Батьківщину», бо партію не допущено до виборчого процесу”.

“Натомість, - зазначається у зверненні, - під іменем «Батьківщини» до Львівської обласної ради зареєстровано фальшиві списки, подані народним депутатом України, членом парламентської коаліції із Партією регіонів, якого чотири місяці тому з ганьбою було виключено із «Батьківщини». Ця груба фальсифікація виборчого процесу відбулась за сприяння судів, органів юстиції, членів виборчих комісій. У цих фальшивих списках кандидатами зареєстровано осіб, які не мають жодного стосунку до «Батьківщини», а є прихильниками провладної партії. Усі вони дали обіцянку, що отримавши депутатський мандат, будуть працювати із владою.

Якщо сценарій влади зреалізується, відбудеться захоплення Партією регіонів органів місцевого самоврядування Львівщини, понад 90% виборців якої у другому турі президентських виборів голосували проти В.ЯНУКОВИЧА”.

“Уже чимало авторитетних міжнародних організацій, зокрема Європейська народна партія, що є найбільш впливовою правоцентристською партією в Європі, назвали ганебними такі дії української влади. Ми звертаємося до Вас з проханням дати свою оцінку діям української влади з фальсифікації місцевих виборів і не допустити, щоби у нашій державі відбулося згортання демократії і свободи волевиявлення громадян”, йдеться у зверненні до прем’єр-міністра Канади.