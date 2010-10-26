Азаров погрожує вигнати з роботи чиновників, які його не чують

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пригрозив чиновникам звільненнями за зриви закупівель продовольства в державний резерв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області з проблемних питань в соціально-економічному розвитку регіону.

За словами М.АЗАРОВА, уряд ухвалив рішення про закладку великих обсягів сухого молочного порошку, м`яса, зерна, круп до держрезерву. «Зараз піде сезонне зниження виробництва молока, і нам не можна допустити, що б у нас знову підскочили ціни. Якщо наші чиновники у вас не купуватимуть, я їх просто вижену з роботи. Я два місяці тільки тим і займаюся, що вимагаю, що б вони купували, купували, купували», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що є кошти і необхідно створювати запаси. «Зараз розібралися з боргами, є гроші в країні і треба створювати запаси», - упевнений М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр вважає, що держава має бути готовою до ажіотажних сплесків цін. «Чому не змогли відреагувати на ажіотажний сплеск цін, який був спровокований? Тому що нічим було реагувати. Чому у нас ціни підскочили? У держави мають бути можливості для реагування, і ми обов`язково зараз створимо запаси продовольства», - підкреслив прем`єр.