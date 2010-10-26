У Тимошенко закликають Януковича виконати «тверде» слово

Влада в Івано-Франківську лицемірить, "однією рукою заманюючи політичні партії підписувати звернення до виборців краю щодо чесних виборів, а другою – даючи звичну відмашку робити свою чорну справу: їх фальшувати". Про це йдеться у зверненні Івано-Франківської обласної організації «Батьківщини», опублікованому на сайті партії.

"Пізно ввечері 25 жовтня 2010 року на фірмі, що друкувала бюлетені, було виявлено надлишок готових до відправки замовнику чи коаліційним замовникам та їхнім партнерам «противсіхам» 111 741 виборчий бюлетень по виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі та понад 80 тисяч - по одномандатних мажоритарних виборчих округах. Акуратно складені, упаковані в кількості 3,5,10 тисяч та з позначками, що мав би знати лише замовник, вони чекали свого часу для того, щоб, потрапивши на виборчі дільниці, опинитися у виборчих урнах від імені галицьких виборців. А це, як мінімум, 15% голосів виборців вже мали отримати певні політичні партії та 10% - кандидати-мажоритарники. Саме таким «чесним» способом планувалося кувати перемогу на місцях, виконати вказівку гаранта Конституції забезпечити вибори без фальсифікації" , - обурюються партійці.

Автори звернення нагадують, що голова обласної партійної організації «ВО «Батьківщина», народний депутат України Шлемко ще 13 жовтня 2010 року попередив ЦВК та управління СБУ в Івано-Франківській області, що готуються фальсифікації на Прикарпатті. У його листах вказувалося на наполегливе просування коаліціантами обласної виборчої комісії рішення про друк бюлетенів фірмою «Кубекс», яка немає відповідної ліцензії, практичного досвіду та технічної готовності, і що ця фірма є близькою до однієї з політичних партій. "До нині мовчання, а значить – прикривання підготовки злочину", - роблять висновок у "Батьківщині".

Бюро Івано-Франківської обласної організації звертається до Віктора Януковича: "Пане президенте! Виконайте своє тверде слово, дане Україні, світовій спільноті, - звільніть винуватців зі своїх посад за невиконання Вашої обіцянки провести чесні вибори".