Бориспільський виборчком скасував реєстрацію клона "Батьківщини"

Бориспільська районна виборча комісія скасувала реєстрацію виборчого списку нелегітимної «Батьківщини».

Про це заявив голова Київської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина», народний депутат Костянтин БОНДАРЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами К.БОНДАРЄВА, тепер виборча комісія повинна зареєструвати списки від легітимної Бориспільської районної «Батьківщини», які були подані до ТВК 6 жовтня – відповідно до норм чинного законодавства.

«Бориспільська районна виборча комісія виправила одну свою помилку та скасувала списки фальшивої «Батьківщини». А тепер вона має виправити ще іншу свою помилку – зареєструвати списки легітимної політичної партії. Юристи Бориспільської районної ТВК у своєму роз’ясненні написали, що рішення про реєстрацію кандидатів приймається за 22 дні до дня виборів. Так як ми подали списки легітимної «Батьківщини» вчасно, а представники ТВК їх не зареєструвала і свідомо пішли на фальсифікацію виборів, тепер вони повинні знайти спосіб, як вирішити цю проблему», - наголосив К.БОНДАРЄВ.