Луценко спростував чутки й розказав, за кого він агітує
"Дрібні демократи із ВР" отримали на горіхи
Лідер політичної партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію, що нібито має намір об’єднатися із політичною партією Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт Змін”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час робочої поїздки до Сумської області.
“Зараз пішли чутки і помилкові твердження, що я нібито об’єднуюсь з політичною партією А.ЯЦЕНЮКА. На що я можу твердо заявити, як лідер “Народної самооборони”: я агітую за списки “самооборонців” і наших кандидатів в мажоритарних округах скрізь, де вони йдуть на вибори”, - наголосив політик.
За його словами, “там, де немає списків “Народної самооборони”, я агітую голосувати за “Батьківщину”, як за єдину потужну загальноукраїнську опозиційну партію”.
Лідер “Народної самооборони” також зазначив, що “зараз люди скрізь роздратовані розрізненістю політиків демократичного табору, і тому багато хто з розчарованих у політиці залишиться вдома і не піде голосувати, давши можливість за їх рахунок сфальсифікувати вибори на користь Партії регіонів”. Тому Ю.ЛУЦЕНКО закликав всіх виборців не ігнорувати вибори. “Це єдиний спосіб радикального протистояння фальсифікації виборів”, - упевнений він.
На думку політика, “ті демократичні партії, які у вирішальний момент президентських виборів чітко знаючи, що виграє або Ю.ТИМОШЕНКО, або В.ЯНУКОВИЧ, відсторонилися від процесу, або прямо агітували проти Ю.ТИМОШЕНКО не мають права сьогодні пропонувати свої послуги в боротьбі з нинішньою владою”. “Це стосується всіх дрібних демократичних партій, які засідають у парламенті. Але всі вони у вирішальний момент промовчали, чим дали дорогу до влади ЯНУКОВИЧУ. Тож ці демократичні сили повинні спочатку вибачитися перед народом, а ще краще – об’єднатися”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.