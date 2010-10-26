Луценко спростував чутки й розказав, за кого він агітує

Лідер політичної партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію, що нібито має намір об’єднатися із політичною партією Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт Змін”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час робочої поїздки до Сумської області.

“Зараз пішли чутки і помилкові твердження, що я нібито об’єднуюсь з політичною партією А.ЯЦЕНЮКА. На що я можу твердо заявити, як лідер “Народної самооборони”: я агітую за списки “самооборонців” і наших кандидатів в мажоритарних округах скрізь, де вони йдуть на вибори”, - наголосив політик.

За його словами, “там, де немає списків “Народної самооборони”, я агітую голосувати за “Батьківщину”, як за єдину потужну загальноукраїнську опозиційну партію”.

Лідер “Народної самооборони” також зазначив, що “зараз люди скрізь роздратовані розрізненістю політиків демократичного табору, і тому багато хто з розчарованих у політиці залишиться вдома і не піде голосувати, давши можливість за їх рахунок сфальсифікувати вибори на користь Партії регіонів”. Тому Ю.ЛУЦЕНКО закликав всіх виборців не ігнорувати вибори. “Це єдиний спосіб радикального протистояння фальсифікації виборів”, - упевнений він.

На думку політика, “ті демократичні партії, які у вирішальний момент президентських виборів чітко знаючи, що виграє або Ю.ТИМОШЕНКО, або В.ЯНУКОВИЧ, відсторонилися від процесу, або прямо агітували проти Ю.ТИМОШЕНКО не мають права сьогодні пропонувати свої послуги в боротьбі з нинішньою владою”. “Це стосується всіх дрібних демократичних партій, які засідають у парламенті. Але всі вони у вирішальний момент промовчали, чим дали дорогу до влади ЯНУКОВИЧУ. Тож ці демократичні сили повинні спочатку вибачитися перед народом, а ще краще – об’єднатися”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.