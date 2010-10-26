Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО здогадується, хто на нього зробив пасквільний фільм, але впевнений, що це матиме зворотний ефект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку. Кажучи про наговори і пасквілі на свою адресу, С.ТІГІПКО зазначив: «Ще зараз вийшов такий дуже цікавий фільм, я подивився – він на 22 хвилини, дуже такий професійний монтаж зроблено, там ще багато чого розповідається... Я здогадуюся, хто це робить».

Відповідаючи на уточнююче питання, хто ж зробив цей фільм, сказав: «Відразу можу сказати - точно не я. Повірте, я в цьому не зацікавлений».

С.ТІГІПКО при цьому додав, що люди розбираються в подібній брехливій інформації і відбувається зворотний ефект після того, як проглянуть такий фільм. «Я бачив два таких фільми – один про ЮЩЕНКА, інший – про ЯНУКОВИЧА, чим це закінчується, я теж розумію. Такі речі нав`язати людям сьогодні буде дуже складно і, найголовніше, що ефект виходить практично зворотний, - пояснив партійний лідер. - Тому що, коли починається таке нав`язування, такий тиск, тим більше, коли відбувається достатньо не компетентний коментар, то люди починають розбиратися в цьому».

С.ТІГІПКО вважає, що з підвищенням рейтингу у «Сильної України» більше з`являтиметься подібної пасквільної інформації. «Всі ці розмови – залишаться тільки розмовами. Я розумію, що, чим більше буде рейтинг, чим сильніше ставатиме партія «Сильна Україна», тим більше буде таких розмов», - сказав лідер партії.