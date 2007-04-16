Ющенко призначив зустріч силовикам

Повідомлення Інтернет-представництва Президента

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з керівниками силових та правоохоронних відомств. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у зустрічі візьмуть участь генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, перший заступник голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, начальник Генштабу ЗСУ - Головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО, командувач внутрішніх військ МВС України Олександр КІХТЕНКО, начальник Головного управління розвідки Міноборони Олександр ГАЛАКА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, начальник Управління державної охорони України Петро ПЛЮТА.

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