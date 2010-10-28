У Львові зняли з реєстрації кандидатів-клонів від Батьківщини

Ввечері 27 жовтня на засіданні Львівської обласної територіальної виборчої комісії було знято з реєстрації нелегітимні списки ВО «Батьківщина», подані народним депутатом Іваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, якого чотири місяці тому виключено з партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної партійної організації “Батьківщини”.

Рішенням ТВК знято з реєстрації кандидатів у багатомандатному та одномандатному виборчих округах.

Напередодні делегати обласної конференції «Батьківщини» одноголосно відкликали усіх кандидатів фальшивих списків до Львівської обласної ради. На конференції був присутній представник Львівської обласної ТВК, йдеться у повідомленні.