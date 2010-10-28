У Львові зняли з реєстрації кандидатів-клонів від Батьківщини
11:13, 28 жовтня 2010Політика
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Ввечері 27 жовтня на засіданні Львівської обласної територіальної виборчої комісії було знято з реєстрації нелегітимні списки ВО «Батьківщина», подані народним депутатом Іваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, якого чотири місяці тому виключено з партії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної партійної організації “Батьківщини”.
Рішенням ТВК знято з реєстрації кандидатів у багатомандатному та одномандатному виборчих округах.
Напередодні делегати обласної конференції «Батьківщини» одноголосно відкликали усіх кандидатів фальшивих списків до Львівської обласної ради. На конференції був присутній представник Львівської обласної ТВК, йдеться у повідомленні.
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