Онопенко розчарував дружину і ще багато кого

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО не збирається добровільно йти у відставку через ситуацію, яка склалася навколо ВСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Багато хто хоче, щоб я подав у відставку, особливо моя сім’я і дружина, але, як там кажуть в Одесі: не дочекаються. Звичайно, я не буду подавати у відставку. Я вважаю, у кожного є своє життєве кредо, мета у житті. Будемо боротися за незалежність судової системи, будемо відстоювати усіма законними способами, не вдаючись до політичних сентенцій», - запевнив В.ОНОПЕНКО.