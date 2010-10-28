Єврокомісія вимагає від Польщі показати проект газової угоди з Росією

Європейська комісія вимагає від Польщі надати проект нової газової угоди з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у заяві прес-секретаря Єврокомісії Марлен ХОЛЗНЕР, яку наводять польські ЗМІ.

Вона висловила сподівання, що польська влада надасть Єврокомісії текст узгодженої з Росією нової газової угоди, що дозволить остаточно упевнитися, чи відповідає цей документ нормам європейського законодавства.

„У цілому світі ви не знайдете жодного юриста, який скаже, що договір в порядку, якщо не бачив його”, - сказала прес-секретар.

М.ХОЛЗНЕР нагадала, що Єврокомісія у червні цього року розпочала розслідування можливого порушення Польщею європейського законодавства у газовому договорі з Росією, який польський уряд затвердив ще в лютому 2010 року.

„Це останній етап перед тим, як піти в європейський суд”, - сказала вона, додавши, що польська влада має бути зацікавлена у наданні цього документу.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі вчора, 27 жовтня, затвердив новий газовий договір з Росією, текст якого був угоджений на переговорах в Москві 17 жовтня.

Польська влада ініціювала перегляд затвердженого урядом у лютому 2010 року газового договору з РФ після того як Європейська комісія у травні висловила свої зауваження до документа. ЄК вимагала анулювати надання ВАТ «Газпром» ексклюзивного права на використання польської частини Ямальського газопроводу, що порушує європейське законодавство.

За даними польських ЗМІ, уряд Польщі наприкінці минулого тижня відправив у Єврокомісію лише листа, в якому описуються умови, передбачені новим договором, а не сам документ, який хотіла отримати ЄК. Поляки заявляють, що нові домовленості повністю відповідають європейському законодавству.