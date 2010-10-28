Тимошенко заманює в свій проект обіцянками "зробити нардепами"

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє включити до виборчого списку партії на наступні парламентські вибори найактивніших учасників інтернет-проекту «Україна третього тисячоліття».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час презентації проекту «Україна третього тисячоліття».

Вона зауважила, що у ході підготовки до наступних парламентських виборів усі політичні сили мають по-новому підходити до складення своїх виборчих списків.

«Я переконана в тому, що із старими традиціями треба завершувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це означає, що все суспільство має працювати над новим проектом «Україна третього тисячоліття», яким передбачено розробку законопроектів.

«Наша мета – на наступних парламентських виборах завдяки такому єднанню провести до парламенту тих людей, які розробляють цей проект і які безпосередньо братимуть участь у створенні законів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що саме ці люди мають стати народними депутатами України.

«Всі, хто активно буде працювати на цьому сайті, будуть мати такий шанс», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними прес-служби «Батьківщини», інтернет-проект «Україна третього тисячоліття» є спільною розробкою інтелектуальних кіл громадянського суспільства пакету найактуальніших для України законопроектів та проекту нової Конституції.