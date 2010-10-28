Київрада виключила з програми приватизації 301 об’єкт

Депутати Київради виключили з програми приватизації об’єктів комунальної власності на 2007-2010 роки 301 об’єкт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 103 зі 105 зареєстрованих у залі депутатів.

З доповіддю з цього питання перед депутатами виступив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ. Він підкреслив, що запропонований у Київраді проект рішення включає 303 об’єкти, які так чи інакше забезпечують життєдіяльність міста, функціонування органів влади, діяльність виконавчих органів влади.

За його словами, у програму приватизації були включені, зокрема, об’єкти Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету, підрозділів прокуратури, Державтоінспекції, а також об’єкти, що належать Київському іподрому, метрополітену, комунальним підприємствам шляхоексплуатаційного управління, комунальному об’єднанню «Київзеленбуд». Крім того, під приватизацію потрапили об’єкти структурних підрозділів КМДА, Державного митного комітету, а також об’єкти паркових структур та об’єкти комунального підприємства «Фармація».

О.ПУЗАНОВ зазначив, що, вивчаючи історію потрапляння цих об’єктів до програми, було виявили, що більшість вказаних об’єктів вносились на сесіях Київради з голосу, без відповідних погоджень у комісіях та структурах КМДА. Іноді, за його словами, Головне управління комунальної власності просто було поставлено перед фактом щодо необхідності виконання прийнятої програми.

У ході обговорення сьогоднішнього рішення на прохання депутатів від Блоку Черновецького з підготовленого переліку було викреслено дві позиції. У Блоці Черновецького пояснили необхідність виключення цих пунктів потребою в уточненні інформації по них.

Як запропонував секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, на наступне засідання Київради ці питання будуть додатково вивчені, і в разі необхідності виключення цих пунктів з програми приватизації це зроблять на наступному засіданні.

Як пояснив О.ПУЗАНОВ, по частині пунктів, які включені до сьогоднішнього переліку об’єктів, приватизація яких скасовується, уже є судові справи. У тому випадку, якщо у судах буде прийняте рішення, що КМДА та Київрада мають якимсь чином компенсувати особам, яким було продано ті чи інші об’єкти, ця інформація буде розглядатися столичною владою по кожному окремому випадку. У тому числі буде задіяна і бюджетна комісія Київради, керівник якої Роман ЯРОШЕНКО сьогодні на засіданні просив відкласти питання про скасування приватизації 300 об’єктів у столиці, оскільки його комісія відповідний проект рішення не вивчила.