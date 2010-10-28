Міжнародний спостерігач: в Одесі - чверть мільйона зайвих бюлетенів

За замовленням міської територіальної виборчої комісії в Одесі надруковано 1 мільйон виборчих бюлетенів, «що більше ніж на чверть мільйона перевищує кількість виборців Одеси».

Про це сказано в переданій УНІАН заяві представника Комітету «За відкриту демократію» Брайана МЕФФОРДА за результатами проведеної оцінки передвиборчої ситуації в Одесі.

За його словами, «це порушення законодавства України, оскільки ним регламентовано виготовлення певної кількості бюлетенів додатково, проте це більша кількість, що ставить під сумнів справжню мотивацію ТВК».

«Подібні приклади виготовлення надмірної кількості бюлетенів відмічені в Харкові і в Івано-Франківську», - додав Б.МЕФФОРД.

Нагадаємо, це вже друга заява представника Комітету «За відкриту демократію» Б.МЕФФОРДА, який має намір провести 29 жовтня прес-конференцію в «морській столиці».

На думку міжнародного спостерігача, передвиборна ситуація в Одесі є «найгіршою з 2002 року: існує реальна загроза, що ці місцеві вибори відкинуть далеко назад українську демократію з погляду на її надбання й чесності в проведенні виборів».

«Утім, ми все ж сподіваємося, - відзначив він, - що за умови вчасного звернення уваги до цих проблем місцеві органи влади й виборчі комісії в Одесі зроблять все необхідне для виправлення виниклих проблем і забезпечення того, щоб остаточні результати виборів правдиво відображали волю виборців».

«Враховуючи наявні проблеми у передвиборчому середовищі, - резюмував Б.МЕФФОРД, - Комітет «За відкриту демократію», який здійснює моніторинг виборів щодо їх відповідності міжнародним демократичним стандартам і нормам, ухвалив рішення направити більшу частину своєї місії для спостереження за виборами в Одесі».