Тимошенко пояснила, чому на цих виборах так мало реклами Батьківщини

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО пояснює відсутність значної кількості політичної реклами її політичної сили необхідністю змінювати параметри вибору людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації свого інтернет-проекту “Україна третього тисячоліття”.

“Чого достатньо в Україні - це політичної реклами, політичних мантр, політичних облич, людей-плакатів, гасел, які нічим не підтверджені”, - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що її команді потрібно починати відходити від цих порожніх рекламних «пропагандистських трюків, а підходити до формування сутності того, що ми мусимо робити в державі».

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що сьогоднішня презентація її проекту жодним чином не стосується місцевих виборів. “Ви ж розумієте, що за два дні до виборів людям буде важко впізнати цей проект та важко буде почати в ньому працювати. Це абсолютно не пов’язано з будь-якими місцевими виборами”, - додала вона.