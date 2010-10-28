Щоб спостерігати за виборами, українцям доведеться «маскуватися»?

В Україні за місцевими виборами спостерігатимуть лише 2405 українських спостерігачів, у тому числі 1151 - від Громадянської мережі "Опора", 647 - від Комітету виборців України, 117 - від громадської організації "Фронт Змін".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга АЙВАЗОВСЬКА сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Втім, частина спостерігачів не змогли отримати реєстрацію, тому змушені будуть відстежуватимуть перебіг дня голосування у статусі журналістів", - сказала О.АЙВАЗОВСЬКА.

У свою чергу, представник Комітету виборців України Наталія ЛИННИК зазначила, що цього разу можливості журналістів як спостерігачів дуже обмежені.

"Нас бентежить, що зареєстровано неналежну кількість як міжнародних, так і внутрішніх спостерігачів. І ми будемо вимушені спостерігати за виборами у якості журналістів. Є така норма, яку можна трактувати по різному. Раніше у законі було чітко прописано, хто має право бути присутніми при підрахунку голосів. Зараз журналісти мають право бути присутніми на засіданні виборчих комісій. Звичайно, підрахунок голосів відбувається у режимі засідання. Але я не виключаю, що таке право буде обмежено", - зазначила Н.ЛИННИК.