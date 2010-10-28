Яценюк сумнівається, що 180 тисяч «зайвих» бюлетенів - технічний брак

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що виявлені в Івано-Франківській друкарні «зайві» бюлетені не були вироблені в рамках похибки на технічний брак, а призначалися для фальсифікації виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, проти версії, що ці понад 180 тисяч бюлетенів нібито були технічним браком, свідчить квапливість, із якою вони були знищені. За його словами, ці бюлетені мали б слугувати речовим доказом.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що у рамках технічної похибки на брак мова може йти про 1% від загальної кількості. “Але не 10% і тим більше не 20% бюлетенів”, - додав він.

За його словами, “якщо подивитися на загальну кількість виборців по Івано-Франківській області, зважити на реальну явку, то, в принципі, було надруковано бюлетенів на 20-25% більше”. “Тому не йдеться ні про які технічні речі. І хотілось би розібратися, хто в цьому був зацікавлений, пройтись повністю по всіх - починаючи з замовників і закінчуючи виконавцями», - підкреслив лідер партії.

А.ЯЦЕНЮК сподівається, що ця історія буде «дуже серйозним як уроком, так і викликом в цілому для влади». «Після такої реакції прокуратури, яку ми отримали по Івано-Франківську, я думаю, що в інших областях, навіть якщо і надрукували (фальшиві бюлетені), то вже спалили», - додав лідер “Фронту Змін”.

У прсе-службі “Фронту Змін” нагадали, що А.ЯЦЕНЮК днями звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою терміново розслідувати справу про виявлення понад 180 тисяч фальшивих виборчих бюлетенів у Івано-Франківській друкарні «Кубекс».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в Івано-Франківську виявлено майже 200 тисяч зайвих бюлетенів на вибори до місцевих органів влади. Виборчі бюлетені були виявлені в Івано-Франківську в приміщенні друкарні "Кубекс”.

Голова Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії Олег ПИЛИП’ЮК заявив, що ці бюлетені є технічним браком.

За його словами, члени обласної виборчої комісії склали акт про виявлені надлишки та технологічні відходи бюлетенів і знищили близько 190 тис. технічно зіпсованих бланків: понад 111 тисяч по багатомандатному виборчому округу і 80 тисяч бюлетенів по мажоритарних виборчих округах.