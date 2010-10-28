Алієв обіцяє збільшувати товарооборот не тільки за рахунок нафти

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ має намір розширити сфери співпраці з Україною. Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Профиль».

«Нам було б цікавіше нарощувати товарооборот за рахунок тих сфер наших економік, де ще немає активної взаємодії. У першу чергу це засоби комунікації, інформаційно-комунікаційні технології, сфери сільського господарства і переробної промисловості, взаємні інвестиції, участь азербайджанських компаній в різних інвестиційних проектах в Україні, пов`язаних як з енергетикою, так і не лише», - розповів І.АЛІЄВ.

Як вже повідомлялося, на засіданні міжурядової комісії Україна – Азербайджан українська сторона висловила думку про необхідність збільшення товарообороту між країнами до 2 млрд. дол.

При цьому в Азербайджані задоволені рівнем співпраці з Україною в оборонній сфері.

І.АЛІЄВ відзначив, що співпраця між країнами у сфері ВПК має хорошу перспективу для зростання, оскільки фінансові можливості Азербайджану значно збільшилися порівняно з першими роками незалежності. «Сьогодні азербайджанська продукція військового призначення вже демонструється на міжнародних виставках і експортується. Часткове те, що було вироблено в Азербайджані, створювалося за допомогою українських партнерів. Є спільні підприємства між нашими країнами у цій сфері, і ми маємо намір розвивати цю співпрацю, зокрема з перспективою виходу на ринки третіх країн», - заявив І.АЛІЄВ.