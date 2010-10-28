Королевська: якщо 90% населення порушує закон, то проблема не в людях

Поспішне ухвалення Податкового кодексу знизить підприємницьку активність, зажене бізнес у тінь і погіршить інвестиційний клімат у країні, тому його слід відкласти. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на Першому українському податковому форумі 2010, який відбувається в Торговельно-промисловій палаті України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, не можна порушувати законодавство і поспішно ухвалювати погано підготовлений документ. «До другого читання проекту Податкового кодексу зареєстровано більше 4,5 тисяч поправок. Лише порівняльна таблиця налічує майже 2 тисячі сторінок. Таким чином, нам знову пропонують прийняти сирий документ, щоб потім роками виправляти помилки. Це порочний шлях, який ліквідує залишки довіри бізнесу до влади, до її здатності проводити ефективні реформи», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, «розумніше було б, не порушуючи процедуру, детально виписану в Бюджетному кодексі, відкласти ухвалення Податкового кодексу до наступного року. За цей час спокійно прийняти збалансований зважений документ, в якому будуть визначені точки зростання нашої економіки, і ввести його в дію в 2012 році».

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА розповіла про грузинський досвід проведення податкової реформи, з яким познайомилася під час недавнього візиту до цієї країни. «У Грузії вважали, що якщо 90% населення порушує закон, то проблема не в населенні, а в поганому законі. Там змогли подолати корупцію в податкових органах, майже в 2 рази скоротили кількість податкових інспекторів, удвічі зменшили податкові ставки, а кількість податків скоротили з 26 до 6», - відзначила вона. «Щоб зменшити ризики, які були закладені попереднім податковим законодавством, в Грузії провели податкову амністію. Все це разом плюс безконтактний метод спілкування підприємця з державою (всі звіти приймаються лише в електронному вигляді), змогли дати позитивний результат, при цьому надходження до бюджету збільшилися вдвічі», - розповіла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«У найближчі півроку необхідно проаналізувати моделі податкового законодавства, які працюють в країнах зі схожою на українську структурою економіки, вибрати все краще і побудувати ефективну податкову систему», - сказала голова парламентського комітету. «Економіка – це той майданчик, на якому ми можемо добитися максимальної консолідації зусиль. А Податковий кодекс має стати не вогнищем недовір`я, як це відбувається сьогодні, а тим документом, на основі якого ми зможемо консолідувати зусилля після відновлення економіки України», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу і державного бюджету на 2011 рік наступного пленарного тижня – 2-5 листопада.

Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала продовжити роботу над проектом Податкового кодексу до липня 2011 року. «Той варіант, який ми пропонуємо, - в тому, щоб все ж таки допрацювати Податковий кодекс і ухвалити його, згідно з Бюджетною декларацією, згідно із законом про бюджет, до 15 липня 2011 року, і щоб до 15 серпня він був прийнятий і почав працювати з 1 січня 2012 року», - зазначила вона.