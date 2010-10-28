Регіонали скаржаться, що опозиція «вішає» на них фальшиві бюлетені

Ніякого відношення до виготовлення будь-яких фальшивих бюлетенів Партія регіонів не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.

За її словами, нещодавно надійшла інформація, що 27 жовтня о 21.40 група осіб, серед яких, зокрема, народні депутати Олександр ГУДИМА та Степан КУРПІЛЬ (фракція БЮТ), Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ і Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) увійшли до друкарні Державної податкової адміністрації у Львові, мотивуючи це тим, що нібито там друкуються фальшиві бюлетені.

О.БОНДАРЕНКО заявляє, що там нічого не було знайдено, верстати не працювали.

За її словами, цей факт свідчить по те, що «зараз ведуться активні спроби створити видимість того, що влада намагається друкувати фальшиві бюлетені і таким чином намагається сфабрикувати результати виборів».

О.БОНДАРЕНКО наголосила, що Партія регіонів до друкування фальшивих бюлетенів не має жодного відношення. За її словами, «уся ця ситуація є прикладом того, коли кричать «вовки-вовки», а насправді за цим нічого немає».

Як сказала О.БОНДАРЕНКО, юридичний департамент Партії регіонів зафіксував 607 порушень виборчого законодавства (а попередній прес-конференції депутат Юрій МІРОШНІЧЕНКО говорив, що таких порушень зафіксовано більше 800 – УНІАН).

За її словами, лідерами щодо неправомірних дій членів виборчих комісій є Волинська, Кіровоградська області і Крим.

О.БОНДАРЕНКО підкреслила, що лідерами порушень щодо термінів умов розповсюдження передвиборчої агітації є Запорізька та Миколаївська області.

О.БОНДАРЕНКО також навела приклад «підкупу у місті Нетішин кандидатом від партії «Батьківщина» в одномандатному мажоритарному окрузі №14», який «здійснив фарбування під’їздів, провів ремонт дитячого майданчика та лавок силами комунального підприємства, керівником якого він є».

Також, за її словами, в Одеській області зафіксовано випадок грошового підкупу представником СПУ, але при цьому не уточнила, про яку суму йдеться.

Як сказала О.БОНДАРЕНКО, кандидати від політичних сил одночасно балотуються і за списками партій, і в мажоритарних округах, що є порушенням законодавства.

За її словами, є випадки, коли кандидати балотуються за списками якоїсь політичної сили, водночас мають партійний квиток зовсім іншої політичної сили.

Народний депутат Ю.МІРОШНІЧЕНКО на прес-конференції зауважив, що в цілому вибори до місцевих рад проходять «досить спокійно». «З правової точки зору, ці вибори є повністю демократичними і проходять в межах законодавства України», - сказав він і наголосив, що немає підстав говорити «про навмисне системне застосування адміністративного ресурсу».