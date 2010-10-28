Суд зобов'язав ТВК поновити кандидата від "Батьківщини"

Харківський окружний апеляційний суд зобов`язав виборчу комісію поновити реєстрацію кандидата від партії «Батьківщина» на посаду міського голови Кременчука Полтавська область), народного депутата від БЮТ Олега БАБАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам О.БАБАЄВ заявив сьогодні увечері на засіданні територіальної виборчої комісії.

Голова міськвиборчкому Світлана УСЕНКО відзначила, що в комісії поки немає офіційних документів, які підтверджують слова О.БАБАЄВА. Водночас С.УСЕНКО сказала, що комісія готова прийняти і виконати будь-яке рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня на засіданні виборчої комісії Кременчука О.БАБАЄВУ було винесено два попередження про порушення виборчого законодавства, що дало підставу зняти кандидата з реєстрації.