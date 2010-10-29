"Наша Україна" вимагає не приймати Податковий кодекс

Малий бізнес і малих підприємців в Україні потрібно всіляко підтримувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”, про це заявив голова Політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час перебування у Бердичеві Житомирської області.

«Ми зустрічалися сьогодні з працівниками Бердичівського ринку. Це переважно пенсіонери, які змушені йти торгувати, щоб заробити собі на життя. Вони вимагають у жодному разі не скасовувати спрощену систему оподаткування, в жодному разі не допустити, щоб ТІГІПКО й АЗАРОВ ухвалили свій Податковий кодекс, який змушує їх скорочувати робочі місця», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив на тому, що «Наша Україна» буде діяти рішучіше і зупиняти, у тому числі законодавчими механізмами, антисоціальні дії чинного уряду.

«Я пишаюся тим, що вчора наші народні депутати внесли законопроект про скасування «драконівських» зборів, які знищують малий бізнес, піднімаючи відрахування за соціальними внесками і, таким чином, нівелюючи їх і так невеликі прибутки», – відзначив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також висловився щодо урядового проекту Податкового кодексу. «Ні ТІГІПКО, ні АЗАРОВ не є українським урядом, тому що вони не чують українських підприємців. А це тисячі людей, які протестують по всій Україні, борючись за свою можливість виживати в складних економічних умовах», – підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.