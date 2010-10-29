Глава СБУ обмежив час перебування підлеглих на виборчих дільницях

В обласні управління СБУ надійшло розпорядження голови Служби безпеки Валерія Хорошковського щодо участі працівників спецслужб у місцевих виборах.

Про це повідомляєfrom-ua з посиланням на свої джерела в спецслужбах.

Документ нібито адресований начальникам органів, підрозділів, установ СБУ всіх областей України, Києва і Севастополя. Він зобов`язує співробітників СБУ не допустити адміністративного тиску і незаконного втручання в хід голосування на виборах у місцеві органи влади. З цією метою співробітникам спецслужб категорично заборонено знаходитися в день виборів (31 жовтня) на виборчих дільницях, за винятком часу, необхідного співробітникові СБУ як громадянинові України для участі в процедурі голосування. Співробітникам спецслужб категорично заборонено втручатися в підрахунок голосів і підбиття підсумків виборів у місцеві органи влади, впливати на процедуру оприлюднення їх результатів.

Прес-служба СБУ не підтверджує і не спростовує цю інформацію.