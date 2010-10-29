Ющенко розпереживався, щоб не було Януковича-4 і Табачника-8

Лідер «Нашої України» екс-президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО вважає, що місцеві вибори стануть тестом на самосвідомість українців.

Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час перебування в Івано-Франківській області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що доля країни нині знаходиться в руках українців. «Місцеві вибори – це маленький тест, наскільки ми прийшли до самовідповідальності – з якими політиками і з якими політичними силами ми пов’язуємо майбутнє», - наголосив він.

При цьому лідер «Нашої України» зауважив, що не можна зводити дискусію лише до питань на кшалт того, якою буде зарплата або пенсія. Він звернув увагу на те, що напередодні виборів багато політиків обіцяють фактично все, але дбають при цьому лише про свій результат.

За словами В.ЮЩЕНКА, це – “популізм, який розшифровується як політична брехня”. Він переконаний, що сьогодні потрібно говорити про інші речі – про національну самосвідомість, про єдність нації, без чого не може бути й економічних успіхів.

Відповідаючи на запитання представників громади, лідер партії зауважив, що він не проти об’єднавчих процесів демократичних сил: «Безумовно, ніхто не виступатиме проти політики консолідації, але я відверто хочу сказати: якщо виборець не примусить політичні сили консолідуватись ідейно, мати єдину платформу, нічого не вийде».

В.ЮЩЕНКО нагадав, як об’єднував політичні сили в блоки і в 2002, і в 2006-му, але через амбіції окремих політиків у цих утвореннях не було єдності. Він сказав, що розуміє, наскільки це складний процес і при цьому зауважив, що дуже часто під час переговорів деякі політичні сили питання консолідації підміняють питаннями лідерства. Тому політик вважає, що найбільш ефективним є об’єднання виборців навколо партії, яка має чітку ідеологію та конкретну програму дій.

Водночас В.ЮЩЕНКО переконаний, що на минулих президентських виборах демократичні сили не виграли саме через свою роздробленість.

Лідер «Нашої України» підкреслив, що залишається оптимістом, не зважаючи на те, що сьогодні національно-демократичні сили перебувають в опозиції. «Я - оптиміст, оскільки переконаний, що українська справа вже не поверне назад. Але це не означає, що виклики, які стоять перед нами, не є великими», - наголосив він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не слід усі проблеми списувати на конкретних людей чи ототожнювати їх з нині чинною владою. Він вважає, що це є спрощенням проблеми. «На моє переконання, проблемою України є не ТАБАЧНИК чи СЕМИНОЖЕНКО, чи те, що ми уособлюємо сьогодні з чинною владою. На мій погляд, головною темою для розгляду є вибір тих 14 мільйонів людей, які за них голосували», - сказав він, підкресливши, що нинішня влада змогла перемогти саме завдяки цим людям.

«Треба розібратися, що є причиною, а що є наслідком, щоб ми не пішли хибним шляхом і не породили Януковича-2, Януковича-3, Януковича-4 чи Табачника-8. Очевидно, варто вести дискусію, чому 14 мільйонів громадян обирають таку владу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, лише через діалог можна зрозуміти один одного і об`єднати країну.

«Сьогодні ми різні, але виграти ми зможемо лише в єдності… Хто має формулу єдності - той має формулу сили», - сказав він, додавши, що українська нація не має суперечностей, а має лише розбіжності, які можна усунути, якщо на це працюватиме кожен українець, суспільство в цілому і політики.