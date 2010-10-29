Знайшлися люди, які познущаються з політиків у день виборів

31 жовтня, о 22.01, у день виборів у місцеві ради в Україні, в київському «Клубі друзів Еріка» (вулиця Урицького, 1а, центр «Ультрамарин») відбудеться Фестиваль політичної сатири "Аристофаничі-2010".

На заході будуть підбиті підсумки конкурсу на кращий сатиричний твір у трьох жанрах: вербальному, візуальному і мультимедійному. Відбудеться нагородження переможців.

На концерті в рамках фестивалю виступить група «Веселі біоритми» і буде показано шоу в жанрі фотобалету під керівництвом Геннадія ГУТГАРЦА. Спеціальний гість фестивалю – відомий український карикатурист Володимир КАЗАНЕВСЬКИЙ.

«У конкурсі взяло участь близько 250 робіт з України, Білорусі. Росії, Німеччини, Канади. Тому можна сказати, що фестиваль – міжнародний», - зазначив голова журі фестивалю Антон ЗІКОРА.