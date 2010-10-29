Жванія: мер повинен сміттям займатися

Народний депутат, лідер депутатської групи «Право вибору» Давид ЖВАНІЯ попереджає, що місцеві вибори, які пройдуть 31 жовтня, вже через півроку вдарять по партіях, які проведуть під своїми прапорами лідерів місцевого самоврядування. Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Профіль».

«Партійний мер – це неправильно. Місцеве самоврядування має бути максимально очищене від політики. Образно кажучи, мер повинен сміттям займатися. А якщо мер партійний, то буде і «партійне» сміття, і всі незадоволені будуть пальцем показувати не на мера, а на політичну партію, представником якої він є», - упевнений Д.ЖВАНІЯ.