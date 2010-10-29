Через одне слово у Кременчуку передрукують 180 тисяч бюлетенів

У Кременчуку Полтавської області через технічну помилку буде передруковано 180 тисяч бюлетенів із виборів мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Кременчуцької територіальної виборчої комісії Світлана УСЕНКО.

За її словами, в останньому рядку бюлетеня, де має бути написано: «Не підтримую жодного з кандидатів» виявилося зайве слово «партій».

«Там написано «Не підтримую жодного з кандидатів партій». Як це сталося, ми поки не знаємо. Системний адміністратор, який працює в міській виборчій комісії, стверджує, що надсилав інформацію в друкарню електронною поштою після затвердження змісту бланків виборчкомом. Яким чином виникла помилка сказати ніхто поки не може», - зазначила С.УСЕНКО. За її словами, бюлетені з виборів мера Кременчука вже відкликані з комісій і будуть відвезені до Кременчуцької міської друкарні, де друкувалися.

«Друкарня вже почала друк правильних бюлетенів. Їх надрукують 180 тис. штук. Папір у друкарні є. Я вже повідомила про те, що сталося в СБУ», - сказала С.УСЕНКО.