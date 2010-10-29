У ПР вирішили святкувати з п’ятниці, та зганяють у «масовку» держслужбовців?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що місцева влада використовує державних службовців як безоплатну політичну робочу силу.

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Партія регіонів сьогодні планує провести свій форум, під час якого будуть відбуватися прямі включення з регіонів, та за висловом “голови однієї обладміністрації перетворити останні дні виборів на свято для народу”. “Вочевидь “свято” вирішили святкувати з п’ятниці. За задумом, в обласних центрах повинні зібратися місцеві форуми на підтримку влади, які продемонструють єдність нинішньої влади з народом”, - сказав М.ТОМЕНКО. В той же час, за його словами, в цьому “святі” є проблема, оскільки нинішня влада примусово змушує брати участь держслужбовців в цьому заході.

“Для прикладу, в Черкаській області в усі управління обласної та місцевих адміністрацій, та в районні, прийшли рознарядки про обов’язкове зібрання державних службовців на цей форум”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що стратегії роботи Партії регіонів на масових заходах суттєво змінилися. Він нагадав, що ця партія, перебуваючи в опозиції, здебільшого за кошти змобілізовувала студентів, а тепер “безкоштовно зганяють державних службовців”. “При нинішньому хаосі у виборчій кампанії таке чергове використання адмінресурсу навіть не помітне на фоні масових порушень. Але заручниками такої політики знову стали державні службовці, які мають працювати на територіальні громади, а не бути масовкою на виборчих мітингах”, - наголосив віце-спікер.