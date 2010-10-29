Присяжнюк обіцяє Вишгороду статус міста обласного значення

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє наступного року вирішити питання про надання Вишгороду статусу міста обласного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам після відкриття реконструйованого мостового переходу через Київську ГЕС.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, це питання розглядатимуть депутати Вишгородської міськради нового скликання, потім за результатами їх рішення питання буде винесено на сесію обласної ради, після чого для остаточного ухвалення рішення до парламенту буде направлене відповідне звернення.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що новий статус Вишгорода дозволить місцевій владі залишати у бюджеті до 40% коштів, які заробляє місто.