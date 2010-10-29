Міліція не дала підприємцям спалити проект Податкового кодексу

Міліція перешкодила підприємцям провести біля Верховної Ради акцію протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу, під час якої вони планували спалити макет кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Комітету захисту підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

«Це була одна з багатьох акцій, оскільки сьогодні по всій Україні під облдержадміністраціями ми проводили спалення проекту Податкового кодексу, а в Києві - під Верховною Радою», - сказала О.ПРОДАН.

Вона зазначила, що акція проводилася, аби показати владі, що підприємці об`єднані, координуються й готові по всій Україні виступати проти ухвалення Податкового кодексу в редакції, запропонованій урядом.

Крім того, О.ПРОДАН повідомила, що на 4 листопада, коли парламент розглядатиме проект Податкового кодексу, підприємці також мають намір провести акції протесту.

«Ми, таким чином, хочемо привернути увагу (влади). На 4 число ми запрошуємо всіх підприємців взяти участь в акції. Можна приїхати самому, а можна закрити свій бізнес на 4 число на один день», - підкреслила О.ПРОДАН.

Разом із тим вона повідомила, що сьогодні біля Верховної Ради міліція перешкодила учасникам акції провести заплановане символічне спалення проекту Податкового кодексу.

«Нам кодекс міліція не дала спалити. Ми привезли великий сміттєвий бак, облили (запальною сумішшю – УНІАН) податковий кодекс. Ми показали, де йому місце. Але ми потім його відразу загасили. У нас були вогнегасники. Тобто це те, що потрібно сьогодні зробити в суспільстві, оскільки ухвалення цього Податкового кодексу, як мінімум, призведе до колапсу всередині бізнесу», - підкреслила О.ПРОДАН.

За її словами, міліція обступила місце, де учасники акції намагалися спалити макет кодексу, й у зв`язку з цим їм не вдалося здійснити свої наміри.

Водночас О.ПРОДАН зазначила, що в інших містах, зокрема в Донецьку, підприємцям вдалося провести акцію в повному обсязі.