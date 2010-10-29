Турчинов назвав цинічними заяви Януковича

Перший заступник лідера партії “Батьківщини” Олександр ТУРЧИНОВ назвав цинічними заяви Президента України щодо неприпустимості використання адмінресурсу.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Це можна сприймати як анекдот – Віктор ЯНУКОВИЧ просить губернаторів не використовувати адмінресурс”, - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що один з речників Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що ті чиновники, які застосовуватимуть адмінресурс звільнятимуться з посад. “Я можу прогнозувати, що посад будуть позбавлятися ті губернатори, які неефективно будуть використовувати адмінресурс, або навіть з використанням адмінресурсу не надасть ті планові результати, які роздавалися ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що під час всіх офіційних заходів Президент України та його оточення розповідають про чесні вибори, але роблять все аби ці вибори не були демократичними. “Це настільки цинічно, коли демонструють зневагу до закону, до Конституції, до прав громадян. І на цьому фоні, вони демонструють Заходу слова, які повністю протирічать справам”, - додав він.

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Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що лише 1% друкарень, де виготовлялися виборчі бюлетені, мав законне право це робити.

За словами О.ТУРЧИНОВА, після того, як у ряді регіонів були виявлені факти друку необлікованих бюлетенів, активісти “Батьківщини” провели перевірку, яким чином в Україні дотримуються виборчого законодавства щодо друку бюлетенів.

Він нагадав, що відповідно до ч. 2 ст. 66 закону про місцеві вибори, виборчі бюлетені є документами суворої звітності. “Українське законодавство чітко регламентує, як і де друкуються ті документи, які мають таку позицію, як документи суворої звітності”, - сказав він. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що п. 17 ст. 9 закону про ліцензування певних видів господарської діяльності чітко фіксує, що ліцензуванню підлягає в обов’язковому порядку виготовлення цінних паперів і документів суворої звітності. Крім того, додав він, згідно з постановою Кабінету міністрів, документи суворої звітності мають друкуватися на спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що згідно з проведеною перевіркою, вдалося з’ясувати, що бюлетені друкувалися на 487 поліграфічних підприємствах. При цьому, сказав він, лише 30 з них заявили, що мають ліцензію на виготовлення документів суворої звітності.

“Водночас, сайт Міністерства фінансів підтверджує наявність таких ліцензій лише у 4 друкарень, що становить менше 1% від загальної кількості друкарень, що виготовляють документи”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його переконання, це говорить про те, що “замість документів суворої звітності нам пропонують забезпечувати голосування чимось, схожим на туалетний папір, який можна дістати, який можна купити або самим виготовити”.