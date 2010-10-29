Литвин: головне зробити так, щоб волевиявлення відповідало протоколам
"Нереально не визнати вибори"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що вибори до місцевих органів влади не будуть визнані недійсними.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада".
"Немає такої практики, і нереально, і неможливо говорити, що вибори можуть бути визнані недійсними... Не може цього бути, і цього не буде", - заявив він.
Разом з тим, В.ЛИТВИН вважає, що можуть бути застереження щодо певних територій і окремих населених пунктів.
На його думку, головне – «зробити так, щоб волевиявлення людей відповідали протоколам". «Якщо будуть розбіжності між тим, як люди голосують, і протоколами, то життя в країні не буде», – висловив своє переконання спікер, пояснивши його тим, що у кожному населеному пункті люди знають, за кого голосують і кого підтримують.
В.ЛИТВИН вважає, що це мають зрозуміти усі і діяти "відповідним чином".
Також він зазначив, що і люди мають чітко усвідомлювати відповідальність за свій вибір. «Люди плачуть: от, обікрали! Але хто найбільше обікрав, то його найбільше підтримують... Нехай люди роблять висновки!», - сказав спікер.