Литвин: головне зробити так, щоб волевиявлення відповідало протоколам

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що вибори до місцевих органів влади не будуть визнані недійсними.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Немає такої практики, і нереально, і неможливо говорити, що вибори можуть бути визнані недійсними... Не може цього бути, і цього не буде", - заявив він.

Разом з тим, В.ЛИТВИН вважає, що можуть бути застереження щодо певних територій і окремих населених пунктів.

На його думку, головне – «зробити так, щоб волевиявлення людей відповідали протоколам". «Якщо будуть розбіжності між тим, як люди голосують, і протоколами, то життя в країні не буде», – висловив своє переконання спікер, пояснивши його тим, що у кожному населеному пункті люди знають, за кого голосують і кого підтримують.

В.ЛИТВИН вважає, що це мають зрозуміти усі і діяти "відповідним чином".

Також він зазначив, що і люди мають чітко усвідомлювати відповідальність за свій вибір. «Люди плачуть: от, обікрали! Але хто найбільше обікрав, то його найбільше підтримують... Нехай люди роблять висновки!», - сказав спікер.