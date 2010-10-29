"Батьківщина" відкрила "гарячу лінію" для повідомлень про порушення
Турчинов закликав активно голосувати
Партія “Батьківщина” відкрила телефонну “гарячу лінію” для повідомлень про порушення під час місцевих виборів 31 жовтня.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.
«Ми у нашому штабі зробили постійно діючу «гарячу лінію». Усі факти, які ви побачите, які вам стануть відомі, ви можете про це повідомити на цю «гарчу лінію», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Дзвонити для повідомлення про порушення можна за телефоном 0-800-50-40-40.
О.ТУРЧИНОВ закликав громадян України взяти активну участь у виборах 31 жовтня. “Ідіть на виборчі дільниці. Ідіть, щоб захистити ваше право обирати, поки у нас з вами це право не відібрали. Фіксуйте на дільницях порушення, які, на жаль, можна прогнозувати, будуть у величезній кількості”, - сказав він.