"Батьківщина" відкрила "гарячу лінію" для повідомлень про порушення

Партія “Батьківщина” відкрила телефонну “гарячу лінію” для повідомлень про порушення під час місцевих виборів 31 жовтня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми у нашому штабі зробили постійно діючу «гарячу лінію». Усі факти, які ви побачите, які вам стануть відомі, ви можете про це повідомити на цю «гарчу лінію», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Дзвонити для повідомлення про порушення можна за телефоном 0-800-50-40-40.

О.ТУРЧИНОВ закликав громадян України взяти активну участь у виборах 31 жовтня. “Ідіть на виборчі дільниці. Ідіть, щоб захистити ваше право обирати, поки у нас з вами це право не відібрали. Фіксуйте на дільницях порушення, які, на жаль, можна прогнозувати, будуть у величезній кількості”, - сказав він.