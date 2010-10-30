У партії Яценюка стверджують, що на Київщині готують "каруселі"

Представники "Фронту змін" на виборчих дільницях Київської області заявляють про підготовку такого способу фальшування волевиявлення як "карусель".

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, елементи цієї технології, за інформацією спостерігачів на місцях, виявлені в містах Бориспіль, Ірпінь, Боярка, Обухів та в Обухівському районі (м. Українка), у місті Василькові та Васильківському районі.

Як з`ясували спостерігачі партії, "технологія працює наступним чином: з великого міста, переважно Києва, до населеного пункту, де треба "скоригувати" результат, організовано привозять групи по кілька сотень осіб, кожна із яких має проголосувати не менш ніж на 10 дільницях".

"Переважно в групах пенсіонери і студенти. Групами по 15-20 осіб під керівництвом "старших" вони розходяться по виборчих дільницях", - повідомили у прес-службі партії.

"По одному заходять на "потрібні" виборчі дільниці, підходять до певного, завербованого раніше члена ДВК і отримують від нього бюлетень для голосування за своїм паспортом. При цьому ці виборці не прописані в даному населеному пункті і їхніх прізвищ у списку немає. Підпис у відомості такий виборець ставить між рядками або на полях документа", - стверджує “Фронт змін”.

Як запевнили у прес-службі партії, "найбільш ефективним способом протидії таким фальсифікаціям може бути встановлення рішеннями ТВК або ДВК порядку голосування, який передбачав би перевірку паспортів та прописки на вході до виборчої дільниці".

"Таке рішення вже прийнято Бориспільською міською виборчою комісією", - зазначається у повідомленні.

"У Київській області реалізується також інша схема фальшування, яку умовно можна назвати "вдосконалена карусель". Так, встановлені випадки "демографічного сплеску" в межах округів. Зокрема, на виборчих дільницях №34010 та №34013 в місті Переяслав-Хмельницький кількість виборців збільшилась, відповідно, на 400 і 600 осіб", - заявляє "Фронт змін".

"Такі ж випадки виявлені в селі Калинівка Васильківського району, хоча і в дещо менших масштабах", - стверджує прес-служба партії.