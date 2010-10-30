Київська ТВК не пустила на вибори ні фальшиву "Батьківщину", ні справжю

Київська обласна територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів від фальшивої "Батьківщини" до Київської облради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини", таке рішення ТВК ухвалила на вечірньому засіданні 30 жовтня.

"Це рішення ТВК - за день до виборів - свідчить про одне-єдине: влада навмисно роздула конфлікт довкола нашої партії, влаштувала фарс у судах та органах юстиції", - заявив голова легітимної Київської обласної партійної організації "ВО "Батьківщина" Костянтин БОНДАРЄВ.

"Через злочинні дії влади справжня "Батьківщина" фактично усунена від місцевих вибрів на Київщині. Попри те, що списки псевдо-"Батьківщини" скасовано, ми все одно не зможемо взяти участь у виборчих перегонах до облради", - наголосив К.БОНДАРЄВ.

"Але влада неодмінно за це ще відповість, тому що порушені не лише наші права. В першу чергу, порушені права українських громадян, яких влада свідомо позбавила альтернативи", - переконаний лідер київської «Батьківщини»..

За словами К.БОНДАРЄВА, "Батьківщина" не визнає результати виборів у Київській області, тому що опозиція не змогла взяти участь у перегонах.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Київської обласної ТВК про реєстрацію кандидатів до Київську облраду від нелегітимної "Батьківщини".

Територіальна виборча комісія мала у зв`язку з цим рішенням суду скасувати реєстрацію нелегітимної "Батьківщини".

У суботу заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявила, що результати виборів у Київську облраду можуть бути визнані недійсними, якщо регіональний тервиборчком не скасує реєстрацію списку "клону" партії "Батьківщина".