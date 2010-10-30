Партію "За Україну" виключили з виборчкомів у Тернополі

Партія «За Україну!» заявляє, що у Тернополі її представників виключають зі складу дільничних виборчих комісій за вимогу перерахувати кількість доставлених бюлетенів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник партії «За Україну!», депутат обласної ради Степан БАРНА, підставою стало рішення ТВК щодо виключення з дільничних комісій представників від партіїї та представників від кандидата на міського голову Романа ЗАСТАВНОГО.

Це рішення ТВК, за даними С.БАРНИ, датоване заднім числом.

«Спостерігачів та членів ДВК від нашої партії за вимогу перерахувати бюлетені для голосування просто викидають з приміщень дільничних комісій за допомогою нарядів міліції. Такі інциденти уже мали місце на дільницях №38 та №39», - стверджує С.БАРНА.

Він висловив переконання, що «готуються масштабні фальсифікації, оскільки на дільниці завезено збільшені тиражі бюлетенів, надруковані видавництвом «Збруч».

За його словами, з приводу неправомірного виключення членів партії зі складу ДВК представники партії «За Україну!» звернулися із скаргами до ТВК та прокуратури.