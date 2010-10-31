У ЦВК пояснили спостерігачам, що всі скарги розглянути не можуть

Місцеві вибори становлять особливий інтерес міжнародної спільноти та друзів України в усьому світі.

Про це заявив заступник регіонального директора Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) з питань Європи та Азії Гевін ВАЙЗ під час зустрічі із заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм МАГЕРОЮ.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, зустріч А.МАГЕРИ з представниками IFES, Національного демократичного інституту (НДІ) та Міжнародного республіканського інституту (МРІ) відбулася на їхнє прохання сьогодні.

Під час зустрічі сторони обмінялися поглядами на події, пов’язані з підготовкою і проведенням місцевих виборів в Україні, призначеними на 31 жовтня. Крім того, представники місії спостереження отримали вичерпні відповіді на широке коло питань, пов’язаних із законом про місцеві вибори.

При цьому Г.ВАЙЗ підкреслив, що значення місцевих виборів зростає внаслідок того, що саме ці вибори дають можливість скористатися із досягнень та надбань останніх демократичних виборів, зокрема й президентських. Разом з цим глава делегації нагадав, що МРІ, НДІ і IFES вже надали українському уряду і виборчим органам декілька рекомендацій щодо нагальних кроків, які необхідно зробити для відновлення довіри виборців в Україні.

“Головна мета нашої зустрічі в ЦВК – отримати узагальнений погляд на виборчі події, - зазначив Г.ВАЙЗ. – Адже Центральна виборча комісія – це те місце, де концентрується практично вся інформація щодо виборів”.

Під час спілкування А.МАГЕРА, у першу чергу, пояснив, у чому полягала і полягатиме роль Комісії протягом виборчого процесу і найближчі кілька днів. При цьому він відзначив, що в державі відбувається 23 тисячі самостійних виборчі процеси. А роль ЦВК зведена до кількох основних функцій: формування 670 територіальних виборчих комісій, розгляду лише невеликої кількості скарг, надання роз’яснень щодо застосування законодавства, розробки і затвердження певних форм і документів. Головними завданнями 30 жовтня він назвав розгляд можливих скарг і заміни у складі територіальних виборчих комісій в разі необхідності.

Також А.МАГЕРА надав коментарі іноземним гостям щодо таких важливих етапів, як процедура голосування поза межами виборчої дільниці (голосування на дому), процес підрахунку голосів на дільниці, практичні дії ТВК у разі надання ДВК неправильно оформленого протоколу результатів голосування тощо.

Як зазначив Г.ВАЙЗ на завершення зустрічі, “”все це значною мірою допоможе нам у нашій місії, а згодом ввійде в результати спостереження, яке триватиме до 4 листопада, і яким ми маємо намір поділитися з широкою міжнародною громадськістю, зацікавленою в дотримані виборчих стандартів”.