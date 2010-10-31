У психіатричну лікарню привезли велику кількість зайвих бюлетенів

Спостерігачі від Комітету виборців України зафіксували надлишок бюлетенів на виборчих дільницях у Херсонській обласній психіатричній лікарні та обласному протитуберкульозному диспансері (обидві установи розташовано в селищі Степанівка Суворовського району Херсона).

Про це УНІАН повідомили в Херсонській облорганізації КВУ.

За даними спостерігачів від організації, в тубдиспансер, в якому перебувають 90 виборців, привезли 4,361 тис. бюлетенів замість необхідних 700.

У психіатричній лікарні на 355 чоловік завезли 6,683 тис. бюлетенів замість 3 тис.