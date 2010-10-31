У двох округах вже готують акти про визнання виборів недійсними

У двох округах у Хмельницькій області готують акти про визнання виборів недійними.

Як повідомляє офіційний сайт Комітету виборців України, у Шепетівці на округ № 11 подали бюлетені округу № 12. Отже кандидати, які мали би бути у списках до обласної ради, у бюлетенях відсутні. Складаються акти про визнання виборів на цих округах недійсними.