Шаповал: ті, хто чекав якихось подій, помилились

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що переважна кількість виборчих дільниць в Україні працює у штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ повідомив на прес-конференції у Києві, посилаючись на дані, отримані Центральною виборчою комісією з 670 територіальних виборчих комісій, що були утворені рішеннями ЦВК.

«Ті, хто чекав якихось подій, я думаю, що вони помилились. Це оперативна інформація передана ЦВК і вона відповідає реальності», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Зокрема, голова ЦВК повідомив, що у Криму своєчасно відкрилися всі 1228 дільниць, у Вінницькій області – 1660, у Волинській області – 1133, у Дніпропетровській – 1754, у Донецькій – 2448, в Житомирській – 1441, в Закарпатській – 791, в Запорізькій області – 1112,

Водночас, за словами В.ШАПОВАЛА, у Запорізькій області одна дільниця не відкрилася через блокування кандидатом на посаду селищного голови, якого не включили до виборчого бюлетеня за рішенням суду. «Я думаю, що ця проблема буде вирішена», - зазначив голова ЦВК.

В.ШАПОВАЛ також додав, що у Київській області також одна із загальної кількості 1372 виборчих дільниць не була відкрита своєчасно, але вже розпочала свою роботу.

Голова ЦВК повідомив, що усі дільниці в Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та місті Севастополі також працюють у штатному режимі.

«У Черкаській області шість спеціальних дільниць не відкрились на 9-ту годину через неотримання виборчих бюлетенів, і ми будемо зараз з’ясовувати кількість виборців, які включені на виборчих дільницях, але факт залишається фактом і ми будемо з’ясовувати», - підкреслив В.ШАПОВАЛ.