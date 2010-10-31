Турчинов не береться прогнозувати, коли Тимошенко одужає
16:51, 31 жовтня 2010Політика
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За хворою стежать лікарі
Перший заступник лідера партії "Батьківщини" Олександр ТУРЧИНОВ не береться прогнозувати, коли голова партії Юлія ТИМОШЕНКО з`явиться на роботі, оскільки продовжує хворіти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
За словами О.ТУРЧИНОВА, "це вірус. Я не лікар і не можу ставити діагноз... Це ОРВІ. І я не виключаю грип".
О.ТУРЧИНОВ зауважив, що лікарі продовжують стежити за здоров`ям Ю.ТИМОШЕНКО. Він нагадав, що вона останнім часом проводила багато зустрічей і відвідувала багато регіонів. "Я не можу прогнозувати, коли вона вийде на роботу", - сказав О.ТУРЧИНОВ.
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