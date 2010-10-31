Шаповал: у деяких регіонах результати виборів стануть відомі вже завтра

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що в деяких регіонах результати виборів стануть відомі вже завтра, 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ШАПОВАЛ висловив на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що завтра вже будуть результати по деяким ТВК», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Водночас він не уточнив, про які саме регіони йдеться.

Голова ЦВК вважає, що всі територіальні виборчі комісії повинні підбити підсумки голосування до опівночі 5 листопада.

В.ШАПОВАЛ також повідомив, що ЦВК досі не отримала повідомлення про порушення виборчого законодавства.

«До Центральної виборчої комісії повідомлення про порушення виборчого законодавства, а тим більше про серйозні, не надходили», - підкреслив голова ЦВК.