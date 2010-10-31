У виборчкомі Сімферополя скаржаться, що комуністи не дають працювати

Голова комісії виборчої дільниці №59 у Сімферополі Світлана ПОНОМАРЕНКО спростовує інформацію КПУ про підготовку масового вкидання бюлетенів.

«Це неправда», - сказала вона в коментарі УНІАН.

Прес-служба кримського Рескому КПУ стверджує, що на дільниці виявлено 153 фальшивих бюлетені для голосування вдома. «Незважаючи на зауваження спостерігачів, машина з фальшивими бюлетенями й скриньками виїхала для голосування. Щоб попередити фальсифікацію, за нею виїхала машина зі спостерігачами, яку по дорозі заблокували три екіпажі ДАІ. Машина з фальшивими бюлетенями й скриньками зникла у невідомому напрямку», - повідомила прес-служба.

«У нас було 153 заяви про голосування вдома від інвалідів, людей літнього віку, проголосували лише 13 осіб. Вони (представники КПУ) нам не давали працювати. Це починалося з дев`ятої ранку й до пів на шосту вечора. Всього в нас близько 2800 виборців», - сказала С.ПОНОМАРЕНКО.