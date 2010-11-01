Грищенко зробив висновок, що українська демократія - у гарному гуморі

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО подякував послам іноземних держав за направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з послами іноземних держав.

«Хотів би подякувати вам за те, що спостерігачі прибули до Києва, аби зробити свій цінний внесок у справу зміцнення демократії в Україні», - сказав він.

Міністр відзначив, що розуміє, наскільки непростим було завдання побачити об’єктивну картину за нашаруваннями численних політичних заяв і спекуляцій.

«Переконаний, що вам це вдалося», - сказав міністр і нагадав, що при відсутності міжнародних зобов’язань Україна не лише запросила спостерігачів, не встановлюючи жодних кількісних обмежень, але й усі іноземці, які подали заявки до Центральної виборчої комісії, були зареєстровані як міжнародні спостерігачі.

«Це були найбільш міжнародні місцеві вибори в історії, щонайменше України», - сказав міністр.

За його словами, українська влада прагнула, щоб українські громадяни відчули, що істинна демократія є не політичною війною на взаємне знищення, а справедливим і прозорим процесом на благо людей.

К.ГРИЩЕНКО запевнив, що українська влада буде конструктивно взаємодіяти з опозицією, зокрема, у тих областях і населених пунктах, де опозиційні партії здобули перемогу. Але, за словами міністра, влада ніколи не сприйме намагання дискредитувати українську державу в очах громадян країни та міжнародного співтовариства.

«Висновок сьогодні – українська демократія жива та у гарному гуморі», - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО також висловив сподівання, що висновки спостерігачів будуть об’єктивними і неупередженими. «Україна зацікавлена у думці спостерігачів і міжнародної спільноти, і ми серйозно поставимось до всіх аргументів, зауважень і пропозицій», - додав він.