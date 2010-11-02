Чиновника піймали з черговим «уловом» у розмірі 3,5 тисячі

У Запорізькій області затримано посадовця Головного держуправління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в області.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Запорізькій області, "Службою безпеки України в Запорізькій виявлено і припинено корупційну схему, створену одним з керівників Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Запорізькій області".

За даними СБУ, чиновник, "зловживаючи службовим становищем, одержував хабарі з суб`єктів підприємництва, що займаються рибним промислом: за відсутність перевірок і непритягнення до відповідальності за перевищення встановлених норм вилову риби і вилов у заборонених місцях".

"Чиновника затримали співробітники СБУ в його службовому кабінеті при отриманні чергового хабара у розмірі 3,5 тис. грн.", - повідомили у прес-групі УСБУ.

Прокуратурою Запорізької області щодо нього порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 368 КК України ("Поєднане зі здирництвом отримання хабара, посадовцем, що обіймає відповідальну посаду"). Ведеться слідство.