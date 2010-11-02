В Азарова прикинули, коли перейдуть на рублі у торгівлі з Росією

Міністерство фінансів України веде переговори з російськими банками про перехід на рублі при оплаті операцій у зовнішній торгівлі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що минулого тижня (27 жовтня – УНІАН) під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з торговельно-економічної співпраці під головуванням прем`єр-міністрів двох країн порушувалося питання про перехід на рублі.

«Прем`єр-міністр вже півроку працює по цій темі, і я працюю. Я думаю, що наступного року вже можна чогось очікувати. Зараз я веду переговори і з банком ВТБ, і “Внєшекономмбанком”, це системна робота», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.