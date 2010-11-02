Партія регіонів просить прокуратуру розібратися з фактами підкупу виборців

Виборчий штаб Севастопольської міської організації Партії регіонів просить прокуратуру міста розібратися з фактами підкупу виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської держадміністрації, лідер севастопольських «регіоналів» Валерій САРАТОВ на брифінгу.

«Хоча ми й партія влади, у нас щодо двох дільниць є питання, ми написали заяви до прокуратури, тому що у нас є численні свідоцтва, що купувалися виборці у момент голосування. Зокрема за гроші, роздача всіляких подарунків», - сказав він.

У цілому ж, як вважає глава міста, «вибори відбулися прозоро, чесно, і демократично». На його думку, «абсолютно ніхто нічого не робив для того, щоб порушити ці три тези».

Разом з тим В.САРАТОВ вважає, що низька явка виборців на місцевих виборах пов`язана з двома чинниками. Зокрема, за його словами, «багато людей очікування свої пов`язували відразу з миттєвим покращенням. Цього не сталося, і з`явилася така, ну якщо хочете, образа на Партію регіонів. А другий момент полягає в тому, що проводити такі масові вибори двічі на рік, це, напевно, перебір, і, відповідно, частина населення вирішила - скільки можна ходити на вибори».

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі явка виборців становила 41,7%.