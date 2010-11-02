У Хмельницькому переміг чинний мер
20:40, 02 листопада 2010Політика
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Дані на сайті міськради
У Хмельницькому на виборах міського голови переміг діючий мер Сергій МЕЛЬНИК, набравши 71,5% (69,1 тис. голосів виборців).
Як передає кореспондент УНІАН, такі оперативні дані оприлюднені на сайті Хмельницької міської ради.
Друге місце одержав кандидат від “Єдиного центру” Віктор КОЛІЩАК – 9,1% (8,8 тис. голосів виборців). У трійку потрапив висуванець "Української соціал-демократичної партії", попередній міський голова (2002-2006) Микола ПРИСТУПА – 9% (8,7 тис. голосів виборців).
Як повідомляв УНІАН, на крісло Хмельницького міського голови претендувало 9 кандидатів.
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