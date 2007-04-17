Бєлковський спрогнозував дії Партії регіонів, ”якщо вона не з’їхала з глузду”

Російський політолог Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що 27 травня вибори в Україні не відбудуться через технічні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав сьогодні журналістам в Києві.

“На мій погляд, жодних виборів 27 травня не буде”, - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ пояснивши, що це неможливо технічно та прогнозує, що рішення Конституційного Суду буде не на користь Президента.

Він впевнений, що Президент значною мірою зацікавлений в такому рішенні КС, оскільки вже протягом 2 років не може чітко оголосити до чого він прагне.

За його словами, рік тому Віктор ЮЩЕНКО прагнув великої коаліції за участю Партії регіонів і “Нашої України”, але це було складно було пояснити своїм виборцям. Крім того, вважає експерт, глава держави категорично проти приходу до влади Юлії ТИМОШЕНКО.

“Формально В.ЮЩЕНКО повторює, що указ є незворотнім, але насправді він за скасування указу”, - сказав він, зазначивши, що спочатку потрібно розробити та прийняти нову Конституцію і тільки після цього провести дострокові парламентські вибори – влітку або восени наступного року.

С.БЄЛКОВСЬКИЙ також переконаний, що Партія регіонів не буде вимагати імпічменту Президенту в разі визнання КС указу неконституційним.

“Вважаю, що Партія регіонів, якщо вона не зовсім з’їхала з глузду, не буде ризикувати достроковими виборами Президента, бо шанси Ю.ТИМОШЕНКО на них є достатньо високими, а Партія регіонів має всі можливості побудувати сталу співпрацю з чинним Президентом і дотерпіти до січня 2010 року”, - сказав С.БЕЛКОВСЬКИЙ.